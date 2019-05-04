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شكرا لقرائتكم خبر عن "الريبل" ترتفع بعد أنباء إيجابية بشأن العملات الرقمية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم بعد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" يتعلق بعملة "فيسبوك" الافتراضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "فيسبوك" تسعى لتخصيص استثمارات بنحو مليار دولار من أجل إطلاق عملتها الرقمية التي ستحمل اسم (FB Coin) "إف بي كوين".
وذكرت مصادر أن هذا التقرير يعني بذل "فيسبوك" جهوداً في الوقت الحالي من أجل إطلاق عملتها الرقمية كما تجري محادثات مع "ماستر كارد" و"فيزا" لاستغلال تلك العملة في الدفع الإلكتروني.
وكانت شائعات قد تناقلتها وكالات أنباء على مدار الأشهر الماضية قد تحدثت عن أن "فيسبوك" ستطلق منظومة دفع عبر الإنترنت باستخدام عملة رقمية خاصة بها.
وارتفعت الريبل بحلول الساعة 20:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 0.31 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.31 دولار وأقل سعر عند 0.30 دولار، بينما بلغت قيمتها 30.8 مليار دولار.
أما "بتكوين"، فقد قفزت بنسبة 5.1% إلى 5787 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 5891.8 دولار وأقل سعر عند 5458.9 دولار، في حين سجلت قيمتها السوقية مستوى 102.3 مليار دولار.
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