شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل" تختبر خيارات إعلانية أخرى تحت فيديوهات "يوتيوب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أشار تقرير نشرته "زي إنفورميشن" إلى أن "جوجل" تختبر المزيد من الخيارات التي تدعم أنشطتها التجارية والإعلانية، ومن بينها وضع روابط تسوق تحت فيديوهات منصتها "يوتيوب".



وتجري الشركة الأمريكية الأم "ألفابت" – المالكة لـ"جوجل" و"يوتيوب" – وضع روابط لمنتجات تسوق موصى بها مع الأسعار على منصة مشاركة الفيديوهات الشهيرة.



ولاحظت الصحيفة أن الإعلانات التجاريبية التي تنفذها "جوجل" قد ظهرت على فيديوهات "نايكي"، وبالضغط على تلك الروابط،، سيذهب المستخدم إلى "جوجل إكسبريس ماركتبليس" لإتمام عملية الشراء بناء على رغبته.

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وأفاد التقرير أن العديد من تجار التجزئة بدؤوا في الانضمام إلى خدمة "جوجل إكسبريس" من أجل عرض منتجاتهم وخدماتهم ضمن الخاصية التي تختبرها "ألفابت".



وكانت "ألفابت" قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع عن نتئاج أعمالها الفصلية والتي أظهرت تحقيق إيرادات لا بأس بها من منتجات مثل جوالات "بيكسل" والمساعدات الذكية "هوم" وهو ما يسلط الضوء على فرص لمزيد من النمو.



وتعتمد خاصية "جوجل "إكسبريس" على وضع روابط منتجات لتجار تجزئة مقابل الحصول على عمولة عن كل سلعة تباع عن طريقها، وقيل إن هذه الخدمة قد حققت منها الشركة مليار دولار كإيرادات في العام الماضي.



ومن جانبها، أطلقت منصة "يوتيوب" العام الماضي بعض المبادرات الهادفة لتعزيز إيرادات الإعلانات من خلال وضع روابط منتجات تحت فيديوهاتها، ولكن تم وقف الاختبارات مؤقتا.