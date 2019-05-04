شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تتفاوض مع الجهات التنظيمية الأمريكية لمعالجة خرق خصوصية المستخدمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفاد تقرير نشرته "بولوتيكو" أن هيئة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة دخلت في مفاوضات مع "فيسبوك" من أجل تسوية المشكلات المرتبطة بممارسات خرق خصوصية المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي.



ولم يتم التوصل إلى تسوية نهائية بعد، ولكن الشركة وافقت على تدشين قواعد خصوصية جديدة تشرف عليها لجنة رقابية تابعة لهيئة التجارة الفيدرالية تضم أعضائ من مجلس إدارة "فيسبوك".



وربما يكون المدير التنفيذي لـ"فيسبوك" "مارك زوكربيرج" ضمن أعضاء اللجنة الرقابية ليصبح مسؤولا بشكل شخصي عن صياغة وحماية خصوصية المستخدمين لا سيما بياناتهم على الحسابات الشخصية.

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وكانت "فيسبوك" قد أعلنت الأسبوع الماضي عن نتائج أعمالها الفصلية وأوضحت أنها تتوقع تكبد غرامة تتراوح بين ثلاثة مليارات وخمسة مليارات دولار عقب تحقيقات طويلة المدى من جانب هيئة التجارة الفيدرالية بشأن ممارسات الخصوصية.



ويرى مراقبون أن هذه الغرامة ستكون قليلة للغاية عند الأخذ في الاعتبار أن "فيسبوك" حققت ارباحا فصلية قدرها 6.3 مليار دولار في الربع السنوي الأول من العام الجاري.



وطالب عدد من النشطاء والمشاهير بحذف "فيسبوك" العام الماضي بعد التورط في عدد من الفضائح التي تتعلق بخرق بيانات المستخدمين وبيعها لأطراف أخرى فضلاً عن انتشار الأخبار المضللة على موقع التواصل الاجتماعي وتدخلات في الانتخابات.



ولعل أبرز هذه الفضائح اختراق شركة "كامبريدج أناليتيكا" أكثر من 87 مليون حساب على "فيسبوك" والاطلاع على بيانات المستخدمين واستغلالها لأغراض سياسية عام 2016 من خلال التواصل مع حملة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".