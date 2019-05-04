شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بنحو 2.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع انتعاش عدد من المعادن النفيس في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية عقب صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات وزارة العمل في أمريكا أن الاقتصاد الأكبر في العالم أضاف 263 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان، مقارنة بتوقعات أشارت إلى إضافة 181 ألفاً فقط.

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وأظهر التقرير أيضاً أن معدل البطالة في الولايات المتحدة قد انخفض إلى 3.6% في الشهر الماضي بينما توقع محللون استقراره عند 3.8% دون تغيير.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.5 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وفي ختام آخر جلسات الأسبوع، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.5% وأغلقت عند 14.978 دولار للأوقية، وسجل المعدن خسائر أسبوعية بنسبة 0.7%، بينما سجل أعلى سعر في الجلسة عند 14.995 دولار وأقل سعر عند 14.6 دولار.