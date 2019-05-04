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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مع استمرار الضغوط على حكومة "ماي" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل استمرار الضغوط على رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" وزعيم حزب العمال المعارض "جيريمي كوربين" من أجل صياغة اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وعقدت "ماي" و"كوربين" سلسلة من الاجتماعات والمناقشات بشأن خطة "بريكست" وأيضاً حول الانتخابات المحلية وسط توقعات بتصويت عقابي من الناخبين البريطانيين ضد حزب العمال والحزب المحافظ بسبب "بريكست".
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على تأجيل خروج بريطانيا من التكتل الموحد حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول من أجل منح فرصة للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق حول "بريكست".
هذا، وقد توصلت "ماي" بالفعل إلى اتفاق مع بروكسل أواخر العام الماضي بشأن الخروج، ولكن تم رفضه من قبل البرلمان البريطاني ثلاث مرات.
وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:13 بتوقيت جرينتش بحوالي 1% إلى 1.3163، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3177 وأقل سعر عند 1.298.
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