شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لكنه يسجل خسائر هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مع هدوء ضغوط الدولار الذي تراجع أمام أغلب العملات الرئيسية، وسجل المعدن الأصفر خسائر أسبوعية.



وكشفت بيانات حكومية اليوم عن أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 263 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان مقارنة بتوقعات أشارت إلى إضافة 181 ألفاً، وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ عام 1969 مسجلاً 3.6%.

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وعلق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على هذه البيانات بالإشادة، بينما طالب نائبه "مايك بنس" الاحتياطي الاتحادي بضرورة خفض معدل الفائدة في ظل استمرار نمو الاقتصاد وقوة سوق العمل وضعف التضخم.



وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.7% وأغلقت عند 1281.30 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنسبة 0.6%، في حين بلغ أعلى سعر اليوم عند 1283.9 دولار وأقل سعر عند 1270.2 دولار.