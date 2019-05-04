شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض في أعقاب تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وسط عزوف من المستثمرين عن العملة الأمريكية كملاذ آمن في أعقاب صدور تقرير الوظائف الشهري الذي سجل بيانات قوية.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن الاقتصاد أضاف 263 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان بينما توقع محللون إضافة 181 ألفاً، وانخفض معدل البطالة إلى 3.6%، بينما أشارت التوقعات إلى استقراره عند 3.8%.



وعقب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على هذه البيانات مشيدا بقوة سوق العمل، وذلك في تغريدة على موقع "تويتر".

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أما نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس"، فقد طالب الاحتياطي الاتحادي بخفض الفائدة في ظل استمرار النمو الاقتصادي وانخفاض معدل التضخم.



وصرح نائب رئيس البنك المركزي الأمريكي "ريتشارد كلاريدا" بأن سوق العمل لا يزال قوياً كما أن الضغوط التضخمية ضعيفة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:34 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.