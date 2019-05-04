شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حفارات التنقيب عن النفط في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" أن عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة قد ارتفع بحفارين اثنين إلى إجمالي 807 حفارات خلال الأسبوع الجاري من 834 حفاراً في نفس الفترة من العام الماضي.



وتراجع عدد حفارات الغاز الطبيعي بثلاثة حفارات إلى 183 هذا الأسبوع، بينما انخفض إجمالي منصات الحفر عن النفط والغاز الطبيعي في البلاد بحفار واحد إلى 990.