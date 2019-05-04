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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه وسط ترقب لبيانات أنشطة الحفر في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الجمعة وأبقت على مكاسبها وسط ترقب لصدور أنشطة الحفر في الولايات المتحدة بالإضافة إلى انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.
وسوف تكشف شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن بيانات الحفر والتنقيب عن الخام والغاز الطبيعي في امريكا هذا الأسبوع.
وانخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.5 نقطةن وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.
يأتي ذلك بعد بيانات أظهرت زيادة عدد الوظائف في الولايات المتحدة بنحو 263 ألف وظيفة وانخفاض معدل البطالة إلى 3.6% خلال أبريل/نيسان من 3.8%.
وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:30 جرينتش بنسبة 0.7% إلى 62.2 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 62.5 دولار وأقل سعر عند 61.3 دولار.
وصعد "برنت" بنسبة 0.7% أيضاً إلى 71.2 دولار للبرميل، وبلغ اعلى سعر اليوم عند 71.5 دولار وأقل سعر عند 69.9 دولار.
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