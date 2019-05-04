الاقتصاد

الدولار الكندي يتلقى دعماً من انتعاش أسعار النفط

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم معدوماً بارتفاع أسعار النفط – الذي يعد أحد المصادر الرئيسية للموازنة الكندية.


وارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 15:24 جرينتش بنسبة 0.9% إلى 62.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.4 دولار وأقل سعر عند 61.3 دولار.


وانخفض "برنت" بنسبة 0.8% إلى 71.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 71.3 دولار وأقل سعر عند 69.9 دولار.

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يأتي ذلك بعد تقرير الوظائف الشهري في أمريكا الذي أظهر إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 263 ألف وظيفة في أبريل/نيسان وانخفاض معدل البطالة إلى 3.6% من 3.8%.


وكان الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الكندي قد ثبتا معدل الفائدة دون تغيير في ظل مراقبة الأحداث في الاقتصاد العالمي.


وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.745، وبلغ أعلى سعر عند 0.7464 وأقل سعر عند 0.7411.

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