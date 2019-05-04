شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو القطاع الخدمي الأمريكي إلى أدنى مستوى في حوالي عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات صادرة عن معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي انخفض إلى 55.5 نقطة في أبريل/نيسان مسجلا أقل مستوى منذ أغسطس/آب عام 2017.



وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي الأمريكي سيسجل قراءة عند 57.5 نقطة من 56.1 نقطة في مارس/آذار.