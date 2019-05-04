شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتتح التعاملات على ارتفاع مستفيدة من تقرير الوظائف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم وسط تفاؤل في الأسواق حيال الاقتصاد الأكبر في العالم عقب صدور بيانات الوظائف القوية.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 263 ألف وظيفة في أبريل/نيسان بينما توقع محللون إضافة 181 ألفاً، وانخفض معدل البطالة من 3.8% إلى 3.6%، وهو المستوى الأدنى منذ عام 1969.

Advertisements



ومن جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بهذه البيانات القوية في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" بالتعليق: "وظائف وظائف وظائف".



يأتي ذلك رغم مطالبات "ترامب" للاحتياطي الاتحادي بضرورة خفض الفائدة من أجل دعم النمو الاقتصادي، وعلى ما يبدو، فإن هذه المطالبات دون جدوى لأن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 3.2% في الربع الأول.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 97 نقطة) إلى 26404 نقاط، وصعد "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 87 نقطة) إلى 8124 نقطة، في حين ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 2935 نقطة.