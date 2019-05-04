شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع بأكثر من 1.5% ويقترب مجددا من 1400 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.



واستقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:59 بتوقيت جرينتش عند 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 98.1 نقطة، بينما بلغ أقل مستوى عند 97.7 نقطة.

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وكشفت بيانات حكومية صادرة من وزارة العمل اليوم أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 263 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان، بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.6%، وهو المستوى الأدنى منذ عام 1969.



وكانت توقعت المحللين تشير إلى إضافة 181 ألف وظيفة في الشهر الماضي واستقرار معدل البطالة عند 3.8% دون تغيير.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 14:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 1366.2 دولار للأوقية، وبلغ أعلى مستوى اليوم عند 1369 دولارا وأقل سعر عند 1335.2 دولار.