الاقتصاد

أسعار النفط بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط قليلا مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لكنها لا تزال بالقرب من أدنى مستوياتها فى أربعة أسابيع ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،تحت ضغط مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد ارتفاع مخزونات الخام التجارية لأعلى مستوى منذ عام 2017 ،وتسارع إنتاج النفط لمستوى قياسي جديد.

 

بحلول الساعة 13:05بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 61.80$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.52$،وسجل أعلى مستوي 62.16$ ،وأدنى مستوي 61.29$. 

 

وصعد خام برنت إلى مستوي 70.55$ للبرميل من مستوي الافتتاح 70.47$ ،وسجل أعلى مستوي 70.88$ ،وأدنى مستوي 69.95$. 

 

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 3.3% ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 60.94$ للبرميل ،وانخفضت عقود برنت بنسبة 2.4% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ،وسجلت مستوى 69.68$ الأدنى منذ 5 نيسان/أبريل الماضي.

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وعلى مدار الأسبوع الحالي ،فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 2% ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، مع تركيز السوق على تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، والتي تقوض من جهود أوبك وروسيا فى تحقيق التوازن فى السوق.

 

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 9.9 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 26 نيسان/أبريل، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر زيادة أسبوعية خلال هذا العام ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 1.3 مليون برميل.

 

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 470.6 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ  أيلول/سبتمبر 2017، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

 

وبالنسبة لإنتاج النفط الأمريكي، فقد زاد الأسبوع الماضي بحوالي 100ألف برميل يوميا ،فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى مستوى قياسي جديد عند 12.3 مليون برميل يوميا.

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