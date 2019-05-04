شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يقفز 6% والقيمة السوقية للعملات الرقمية تبلغ ذروة 6 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من6% بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ، مع الصعود الواسع للعملات الكبرى فى السوق ، والتي سجلت أعلى قيمة سوقية فى ستة أشهر، مع تسارع الطلب الاستثماري فى ظل الأجواء الإيجابية التي تسيطر على السوق.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:02 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 168.25$ بارتفاع قدره 9.73$ بنسبة 6.15%،حيث سعر الافتتاح عند 158.52$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 169.00$ الأعلى فى أسبوع ،وأدنى سعر عند 157.70$.

حقق الايثريوم بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب خلال ثلاثة أيام ، مع تحسن الطلب على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأكثر من 9.5 مليار$ إلى إجمالي 187.5مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،مع صعود معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

تواصل معظم العملات الكبرى فى السوق صعودها الواسع ، وارتفع البتكوين بحوالي 7% مسجلا أعلى مستوى فى ستة أشهر عند 5,796$ لكل وحدة بتكوين ، وسط الأجواء الإيجابية التي تسيطر على السوق الرقمية خلال الفترة الحالية.

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يدعم تلك الأجواء توارد الأخبار التي تشير إلى زيادة اهتمام المؤسسات بالانضمام والاستثمار فى صناعة التشفير وتكنولوجيا البلوكشين.

أعرب الرئيس التنفيذي لبورصة لندن للأوراق المالية يوم الخميس عن ثقته فى إمكانية تنفيذ تكنولوجيا البلوكشين فى إصدار الأوراق المالية والتسوية.

وفى كوريا الجنوبية ،سمحت هيئة الرقابة المالية الوطنية لتسع شركات من شركات التكنولوجيا الفائقة ، من بينها شركات البلوكشين ، بالعمل فى البلاد كجزء من الصندوق التنظيمي.

قالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يسعي للحصول على استثمارات بقيمة مليار دولار أمريكي لتطوير عملتها الرقمية المعروفة باسم "فيسبوك كوين".

وأوضحت الصحيفة أن فيسبوك فى محادثات مكثفة مع شركات الدفع العالمية "فيزا" و " ماستر كارت" حول الدعم المالي المحتمل.