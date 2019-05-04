شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار متوسط دخل الفرد فى الولايات المتحدة - أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش متوسط دخل الفرد بالساعة خلال شهر نيسان/أبريل مرتفعا بنسبة 0.2% ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.3% ، طبقا للقراءة السابقة المعدلة إلى ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.1%.

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