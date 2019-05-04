شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل البطالة فى الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ عام 1969- أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش معدل البطالة لشهر نيسان/أبريل بمستوي 3.6% ،بأدنى مستوى منذ عام 1969 ،أفضل من توقعات الخبراء معدل 3.8% ،أفضل من القراءة السابقة معدل 3.8% ،هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأمريكي.

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