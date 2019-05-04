شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يواصل الصعود قبيل بيانات الوظائف الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل صعوده لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية بعدما قلص اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال هذا العام ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة خلال نيسان/أبريل.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 97.77نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.57 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.52 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بأكثر من 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء فى ختام اجتماعه الدوري عن السياسة النقدية ، أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير يذكر عند نطاق 2.50% طبقا لمعظم التوقعات فى الأسواق المالية.

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وقال المركزي الأمريكي بأن الاقتصاد فى وضع جيد مع نمو الأنشطة الاقتصادية بمعدل قوي خلال الأسابيع الأخيرة ،وأن سوق العمل لا تزال قوية ،وأنه يرجح حدوث زيادة محتملة فى وتيرة التضخم.

وقال "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي إن العوامل التي تسبب فى ضعف وتيرة التضخم قد تكون مؤقتة ،ولم يرى أي داعي لتحرك أسعار الفائدة فى أي من الاتجاهين.

ولذلك تقلصت احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة خلال هذا العام ، ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال نيسان/أبريل ،وبيانات أخرى عن قطاع الخدمات ،إيجابية تلك البيانات سوف توسع من مكاسب العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 181 ألف وظيفة جديدة خلال نيسان/أبريل بالمقارنة مع إضافة 196 ألف وظيفة في آذار/مارس ،مع استقرار معدل البطالة عند 3.8% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.1% فى الشهر السابق.

وتصدر بحلول الساعة 14:00 جرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المتوقع مستوي 57.2 نقطة فى نيسان/أبريل من 56.1 نقطة فى آذار/مارس.