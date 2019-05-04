شكرا لقرائتكم "سوفت بنك" تخطط لطرح أولي لـ"صندوق رؤية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 3 مايو 2019 - اخر تحديث في 3 مايو 2019 / 19:14

دبي - رويترز - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم (الجمعة) نقلا عن مصادر مطلعة أن مجموعة "سوفت بنك" تدرس طرحا عاما أوليا لصندوق رؤية البالغ حجمه 100 بليون دولار والذي يقتنص عادة حصصا كبيرة في شركات التكنولوجيا سريعة النمو.



Advertisements

تأسس الصندوق في 2017 وأصبح أحد الممولين الرئيسيين لشركات التكنولوجيا في أنحاء العالم.

وبحسب التقرير، تجري "سوفت بنك" مفاوضات أيضا مع سلطنة عمان للاستثمار في صندوق رؤية الذي جمع معظم تمويله حتى الآن من السعودية وأبوظبي. ولم يتسن حتى الآن الاتصال بالمسؤولين في سلطنة عمان للتعقيب، كما لم ترد المجموعة اليابانية حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

وأبلغ أحد المصادر وول ستريت جورنال أن سوفت بنك تسعى لجمع تمويل جديد من أجل "صفقات غير رسمية" تفاوض عليها الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون في الصين.

كانت تقارير نقلت عن مسؤولين كبار في الشركة قولهم خلال مؤتمر في لوس أنجليس هذا الأسبوع إن الصندوق يخطط أيضا لمضاعفة عدد موظفيه على مدى الثمانية عشر شهرا المقبلة لمواكبة وتيرة إبرام الصفقات من جانب "سوفت بنك". وسبق أن أعلنت الشركة أنها تخطط لإقامة صندوق استثمار ثان، وهي تجري بحسب تقرير وول ستريت جورنال محادثات مع البنوك لمساعدتها في جمع جانب من التمويل.