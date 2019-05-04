شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات تكشف عن ارتفاع التمويلات المتاحة لرواد الأعمال لـ246 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات مركز الإبداع التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع قيمة التمويلات المتاحة لرواد الأعمال إلى 246 مليون جنيه لعدد 3116 رائد أعمال ينفذون 3112 فكرة، توفر 1717 فرصة عمل حتى مطلع شهر مايو المقبل.

وأظهرت البيانات، أن المركز دعم 400 من الشركات الناشئة، كما ساهم فى بناء قدرات أفراد 15667 متدربا، من خلال مجمعين للإبداع، فيما بلغت عدد الشركات المنشأة 174 شركة، وبلغت عدد المشاركة مع الكيانات والأفراد 515 فردا، وبلغت عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المدعومة من المركز 247 شركة.

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ويهدف مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال "TIEC" إلى تعزيز الإبداع وريادة الأعمال فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف دعم الاقتصاد الوطنى، وقد أعلن الدكتور طارق كامل عن بدء العمل رسمياً فى المركز بالقرية الذكية يوم 27 من سبتمبر 2010.

وكشف حسام عثمان ، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، فى وقت سابق عن إطلاق دورتين جديدتين من برامج دعم الإبداع؛ أولهما الدورة الثالثة عشر من برنامج "تسريع الأعمال"، وبرنامج آخر باسم "start it".