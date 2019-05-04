شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 03-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الداش كوين تداولاته الإيجابية ليقترب من هدفنا المنتظر عند 130.20، معززاً التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 147.34، بينما يمثل الثبات فوق 116.40 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 120.00 والمقاومة 140.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد