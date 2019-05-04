شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 03-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر اللايتكوين بتحقيق هدفنا المنتظر عند 84.30 ويستقر عنده الآن، ونتوقع استمرار الميل الصاعد لاختراق المستوى المذكور والتوجه نحو 89.87 الذي يمثّل المحطة الإيجابية التالية، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 75.35 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 77.00 والمقاومة 89.87

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد