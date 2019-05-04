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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 03-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الإيثريوم بإيجابية قوية ليخترق مستوى 170.76 ويستقر فوقه، مما يجعلنا نتوقف على الحياد نظراً لتوجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المحتملة خلال الجلسات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويدفع السعر للتوجه نحو 191.50 كهدف إيجابي أول، بينما يحتاج السعر للتداول دون 170.76 لتأكيد العودة إلى الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 154.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 165.00 والمقاومة 180.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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