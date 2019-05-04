شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 03-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر البتكوين صعوداً بشكل قوي لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 6000.00 ويخترقه ليفتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 6400.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 5785.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 5900.00 والمقاومة 6200.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد