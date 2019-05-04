شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 03-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالانخفاض بشكل هادئ ليتحرك دون حاجز 0.7000، معززاً التوقعات بتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، والذي ينتظم داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار استهداف مستويات 0.6905 ثم 0.6800 كمحطات تالية، بينما يشترط تحقيقها الثبات دون مستوى 0.7044.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6920 والمقاومة 0.7044

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط