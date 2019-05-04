شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 03-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت دون المقاومة الأولية 70.60، والذي يمثّل عامل الحماية الأول لاستمرار السيناريو السلبي المتوقع لهذا اليوم، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لاختبار المقاومة الأهم عند 72.05 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض، في حين يمثل كسر 69.62 مفتاح الاندفاع نحو 65.92 الذي يمثّل الهدف التصحيحي الهابط التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.00 والمقاومة 71.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط