شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 03-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط حول خط الرقبة المكسور للنموذج السلبي الذي يظهر بالصورة ولا يزال دونه، ليبقى التأثير السلبي لهذا النموذج فعالاً، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الموجة الهابطة لكسر مستوى 60.86 وتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 57.33، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 63.75.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.70 والمقاومة 63.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط