شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 03-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة دون 14.73 ودون مقاومة القناة الهابطة، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والذي يعتمد على الثبات دون مستويات 14.73 و14.85، مع الإشارة إلى أن الأهداف المتوقعة تبدأ عند 14.50 ثم 13.93.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.40 والمقاومة 14.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط