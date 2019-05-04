شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 03-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية منذ الصباح، بينما يواصل مؤشر ستوكاستيك فقدان العزم الإيجابي، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة لهذا اليوم، والتي تستهدف مستوى 1253.20 كمحطة تالية، في حين يشترط استمرارها الثبات دون مستويات 1275.30 و1282.00.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1255.00 والمقاومة 1282.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط