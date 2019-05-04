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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 03-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية الآن ليختبر حاجز 1.3000، بينما يواصل مؤشر ستوكاستيك تقديم الإشارات الإيجابية، وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 1.2962، في حين تتواجد أهدافنا الرئيسية عند 1.3100 وتمتد إلى 1.3226.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2960 والمقاومة 1.3140
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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