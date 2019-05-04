شكرا لقرائتكم خبر عن جمعيات رجال الأعمال تدعو كبار الشخصيات العامة لحفل سحورها فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الجمعية المصرية لشباب الأعمال، يوم 20 مايو الجارى حفل سحورها السنوى، وتمت دعوة كبار الشخصيات العامة وأعضاء الجمعية للمشاركة بالحفل.
كما وجهت جمعية رجال الأعمال المصريين، الدعوة لعدد من الوزراء للمشاركة بحفل سحورها، وتنتظر الموافقة، فيما يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الجمعية العامة العادية خلال الشهر الكريم ويتخلله حفل إفطار.
وتشهد حفلات سحور منطمات مجتمع الأعمال، حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء، كما يعقد بعض رجال الأعمال حفلات إفطار لشركاتهم.
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