شكرا لقرائتكم خبر عن "EGX30" يحقق أداء أفضل من مؤشرى MSCI للأسواق الناشئة والمبتدئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30، بنسبة 20% منذ بداية العام (2% مقوماً بالدولار) ليحقق أداء أفضل من مؤشرى MSCI للأسواق الناشئة و MSCIللأسواق المبتدئة، واحتلت مصر مرتبة ثالث أرخص سوق بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد كل من عمان ودبى.

وقال بنك الاستثمار شعاع كابيتال، إن الأسهم المصرية واصلت خلال شهر إبريل أدائها الضعيف الذى سجلته فى مارس مقابل شهرى يناير وفبراير، حيث سجلت معظم مؤشرات البورصة أداءً سلبياً فى إبريل، مرجعة سبب ذلك إلى مستويات السيولة المنخفضة وعمليات إغلاق مراكز الشراء بالهامش التى أثرت على السوق استعداداً لقضاء العطلات الطويلة، والتى كان مخطط لها أواخر إبريل.

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وأضاف شعاع، فى تقريره، أن بدء إدراج السوق السعودى فى مؤشر الأسواق الناشئة، والذى بدأته مؤسسة فوتسى منتصف مارس وبنسبة 10% من قيمة الأسهم السعودية ثم 15% أخرى فى منتصف إبريل، امتص بعض السيولة من الأسواق الناشئة الأخرى ومن ضمنها السوق المصرية.

وأشار التقرير ، إلى أنه على عكس شهرى يناير وفبراير، شهدت معظم قطاعات البورصة أداءً سلبياً فى إبريل عام 2019 للشهر الثانى على التوالى، وكان قطاع البنوك الأفضل أداءً تلاه قطاع الأدوية والرعاية الصحية فى حين كان قطاع الموارد الأساسية وقطاع الخدمات المالية هما الأسوأ، وعلى مستوى الأداء منذ بداية العام، كان قطاعى البنوك والاتصالات على رأس الرابحين، فى حين كان قطاع الموارد الأساسية، الخدمات والمنتجات الصناعية، وقطاع التشييد ومواد البناء هم القطاعات الثلاثة التى سجلت أداءً سلبياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019.