شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بِتكوين تقفز 6% لأعلى مستوى منذ نوفمبر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:05 صباحًا, 4 مايو 2019 م المناطق - وكالات قفزت بِتكوين إلى مستوى مرتفع جديد في ستة أشهر اليوم في تحرك عزاه المتعاملون إلى عوامل فنية، في غياب أنباء محفزة لصعود العملة المشفرة.

وزادت بِتكوين أكثر من ستة بالمئة لتكسر لفترة وجيزة حاجز 5700 دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 14 نوفمبر . وبلغ أحدث سعر 5680 دولارا على بورصة بِتستامب، لتصل مكاسب العام الحالي للعملة الافتراضية الأولى والأكبر حوالي 55 بالمئة.

وارتفعت أيضا العملات المشفرة الرئيسية الأخرى التي تميل لمحاكاة تحركات بتكوين مثل إيثريوم واكس.آر.بي.

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