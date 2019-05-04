تصميم مبتكر لمرسيدس «سي إل إس 350»

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تعكس سيارة «سي إل إس 350» الجديدة، ملامح لغة التصميم المبتكر التي تعتمدها مرسيدس - بنز، حيث يمكن التعرّف عليها فوراً، بفضل خطوطها الواضحة والمختزلة. وطرحت سيارة الكوبيه بأربعة أبواب بطرازين، حيث تتجلى أبرز ملامح السيارة الجديدة بشبكة المبرد التي أصبحت أعرض عند القاعدة وأكثر ميلاً نحو الجزء الأمامي فضلاً عن المصابيح الأمامية العريضة والمنخفضة والمصابيح الخلفية المؤلفة من قسمين.

ويجمع الطراز الجديد بين سمات أحدث سيارات الكوبيه من مرسيدس - بنز، مع العديد من عناصر التصميم. أما قيمة معامل السحب في هذا الطراز، فقد وصلت بحسب الاختبارات إلى (0.26) لتحقق انسيابية هوائية لا مثيل لها. وقد تم تجهيز سيارات «سي إل إس 350» بمجموعة من المحركات الجديدة كلياً. حيث تتميز سيارة CLS 350 بقوة 220+10 كيلووات/‏299+14 حصان، 400 +150 نيوتن متر؛ واستهلاك الوقود أثناء القيادة داخل وخارج المدينة معاً: 5.6 لتر لكل 100 كم.

ويجتمع نظام التحكم بالتعليق مع نظام التحكم بالراحة وأحدث إصدار من نظام المعلومات والترفيه وخاصية توصيل الهواتف والأجهزة الذكية والشحن اللاسلكي ليضفي مستوى جديداً من الراحة الفائقة في هذه السيارة. كما تقدم لوحة اللمس في لوحة التجهيزات المركزية إشعارات لمسية وصوتية.