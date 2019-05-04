55.4% استدامة المشاريع في رأس الخيمة خلال 5 أعوام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أكد يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، على مواصلة المؤسسة خططها ومشاريعها القائمة على الإبداع والابتكار والبحث عن الأفكار الجديدة في حقل دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما تهدف المؤسسة إلى تنمية قطاع الأعمال، ودعم المستثمرين ورجال الأعمال الشباب، واستقطاب الشباب المواطن نحو قطاع الاستثمار والأعمال، وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم، وتبني مشاريع خاصة، متوسطة وصغيرة، في شتى القطاعات، وإبراز قيمة دور القطاع الخاص بما يحقق التنوع والتمكين الاقتصادي، الذي يسهم في توفير فرص عمل للشباب، وتحفيزهم على خوض عالم المشاريع، انطلاقاً من أنهم «جيل المستقبل»، الذي تقع على عاتقه مهمة مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

وأوضح يوسف إسماعيل، في حوار مع ”الخليج 365”، أن المؤسسة تقدم العديد من الخدمات لأعضائها، منها الحاضنات، والاستشارات، ودراسات الجدوى، والبرامج التمويلية للمشاريع. وتالياً تفاصيل الحوار:

*ما هي ملامح استراتيجية المؤسسة لتطبيق رؤية «رأس الخيمة 2021» وصولاً إلى تعزيز التنمية الاقتصادية؟

- نتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبمتابعة دائمة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، بالمساهمة في توفير بيئة اقتصادية محفزة، تدعم نمو جميع الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية واستدامتها، عبر استقطاب الشباب أصحاب الأفكار الاقتصادية، وتقديم الاستشارة لهم، وتدريبهم وتوجيههم نحو الخطوات الصحيحة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة، تساهم في التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.

وتحرص المؤسسة على تنفيذ أجندة سنوية، تواكب متطلبات القطاع الاقتصادي إجمالاً في رأس الخيمة، وأصحاب المشاريع من الشباب بشكل أساسي، تضم مراحل عملية وتثقيفية، عبر المشاركة في المعارض المتنوعة، داخل الدولة وخارجها، لاستعراض مشاريعهم وفتح أسواق جديدة أمامهم.

*أين وصل مؤشر حجم مشاريع أعضاء المؤسسة؟

بلغ عدد المشاريع المنتسبة لعضوية المؤسسة، منذ التأسيس لغاية 2018، 955 مشروعاً. وتمثل المشاريع السارية التراخيص ما نسبته 56%، ب 535 مشروعاً تزاول نشاطها الاقتصادي في الإمارة.

وتوزعت مشاريع أعضاء المؤسسة بين الحقول الاقتصادية بواقع 33% في القطاع التجاري، 64% في قطاع الخدمات، 2% في القطاع الصناعي، و1% في القطاع الزراعي.

*ماذا عن استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة؟

بلغ معدل نسبة استدامة المشاريع 55.4% خلال الخمسة أعوام الأخيرة، مقارنة مع 19.2% خلال الخمسة أعوام الأولى من تأسيس المؤسسة، بمعدل نمو سنوي 30% للخمسة أعوام السابقة، وبنسبة استدامة مشاريع 37% ونمو سنوي قدره 9.53% للفترة من 2008 إلى 2018.



سيدات الأعمال



*هل سجلت حصة سيدات الأعمال نمواً ملموساًَ؟

- حول جنس مالك المشروع ومديره، ارتفعت نسبة الإناث، كمالكات ومديرات للمشاريع، مقارنة مع الذكور، بنسبة 26% للإناث، مقابل 74% للذكور، خلال الخمسة أعوام السابقة، مقارنة مع 20% للإناث، و80% للذكور، في الخمسة أعوام الأولى بعد التأسيس.

*ماذا عن واقع «حاضنات الأعمال» في المؤسسة؟

-توفر المؤسسة «حاضنات الأعمال»، من المكاتب المشتركة والتنفيذية، للمشاريع الناشئة والمنتسبة لعضويتها. وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من خدمات حاضنات الأعمال لدى المؤسسة 102 مشروع.

وبلغت نسبة الإشغال للمكاتب التنفيذية والمشتركة (مساحات العمل) 100% في الأعوام 2016 و2017 و2018، مع وجود عدد طلبات في انتظار الحصول على مساحة ضمن حاضنات الأعمال لدى المؤسسة.

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وسائل الدعم



*ما أبرز وسائل دعم وتنمية المشاريع الأعضاء في المؤسسة؟

- برنامج المشتريات الحكومية وإعفاءات الضمانات البنكية والتدريب والتطوير وتقديم الاستشارات والأراضي الصناعية والتجارية وعقد الاتفاقيات والشراكات.

*ما هي برامج تنمية المشاريع لدى مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب؟

- نفذت المؤسسة مجموعة من البرامج التدريبية والتوعوية وورش العمل في مجالات ريادة الأعمال، للشباب المواطنين أصحاب المشاريع المنتسبة لعضوية المؤسسة، بواقع 52 *برنامجاً تدريبياً استفاد منها 1,623، بجانب 29 فعالية ومعرضاً، محلياً ودولياً، بمشاركة 539 مستفيداً. وتقدم المؤسسة الاستشارات الإدارية والمالية لأعضائها، وقدمت (1،861) استشارة خلال الخمسة أعوام السابقة.



التصنيف



*كيف تصنف المؤسسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

- عملاً بالقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014، بشأن المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً في حقل تصنيف المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، صنفت المؤسسة المشاريع بناء على معيار أساسي أو أكثر، هي (1) حجم العمالة، (2) حجم العوائد السنوية، (3) رأس المال.

*كم بلغت حصيلة الأراضي الصناعية والتجارية، التي تقدم بها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

- مجموع طلبات الأراضي الصناعية والتجارية، التي تقدم بها الأعضاء للمؤسسة، بلغ 82 طلباً، وعدد الطلبات، التي تمت التوصية بها من قبل اللجنة العليا للمؤسسة، 60 طلباً في منطقة سيح البانة.

حلول تمويلية



وقعت المؤسسة اتفاقية تعاون مع بنك رأس الخيمة الوطني، لتوفير حلول تمويلية ملائمة بأسعار تنافسية لمشاريع أعضاء المؤسسة، بجانب تنفيذ زيارات متبادلة مع مصرف الإمارات للتنمية، وجار العمل على توقيع اتفاقية تعاون لتوفير الحلول التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ودعماً للمشاريع المبتكرة، وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد، ضمن برامج المسرعات الحكومية، لدعم المشاريع الناشئة والمبتكرة على مستوى الدولة، في إطار برامج وآليات وزارة الاقتصاد لدعم الابتكار. ونفذت الوزارة، عبر ذراعها التنفيذية، البرنامج الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 6 دورات وبرامج تدريبية في رأس الخيمة، لرواد الأعمال الشباب، بالتعاون مع المؤسسة.

وللاطلاع على أفضل الممارسات في حقول الابتكار والحلول المبتكرة، وفي مجال الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، زارت المؤسسة جهات معنية بالابتكار في كل من المملكة المتحدة، اليابان، والصين.