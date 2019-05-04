مشاريع الطاقة تستحوذ على اهتمام القطاعات الاقتصادية كافة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال تقرير الطاقة الأسبوعي الصادر عن شركة نفط الهلال، إن قطاعات الطاقة ما تزال أقوى العوامل تأثيراً على التخطيط المالي والاقتصادي للمنتجين والمستهلكين عالمياً منذ البداية وحتى اللحظة. وقد استحوذت مشاريع الطاقة على اهتمام كافة القطاعات الاقتصادية؛ وفي مقدمتها: القطاع المالي، والذي يعد المستفيد الأكبر من وتيرة النشاط التي حركتها أنشطة الطاقة على اختلاف أنواعها، على الرغم من التقلبات والتحديات والمخاطر التي رافقت أداء أسواق وقطاعات الطاقة؛ نتيجة التباين في الأهداف والفجوات العميقة بين المنتجين والمستوردين|، فيما يتعلق بتوفر الإمدادات والأسعار والاستثمارات.

وأضاف التقرير: إن خطط وسياسات العمل التي ينتهجها القطاع المصرفي لدى عدد كبير من الدول لا تتناسب وطبيعة الاستثمارات واحتياجات التمويل التي يتطلبها قطاع الطاقة وفقاً للمدد الزمنية المحددة؛ للحصول على التمويل والكلف والضمانات، وبالأخص عند البدء بتقديم التمويل لشركات القطاع الخاص وليس العام.

ويلاحظ التقرير أيضاً أن أسواق السندات باتت أكثر المنافسين في هذا الإطار، والتي تعد اليوم من أفضل الحلول لمشاكل التمويل وبشكل خاص معدلات التضخم التي تؤدي إلى ارتفاع كلف التمويل، وبالتالي فإن اللجوء إلى أسواق السندات يعزز من قدرة الشركات على تنفيذ مشاريع الطاقة الكبرى والكثير من المشاريع الحيوية، وفي مقدمتها قطاع النقل.

ونوّه تقرير نفط الهلال بصعوبة تقييم حجم التأثير الإيجابي لأسواق السندات على قطاع الطاقة من دون التطرق للإصدار الأخير للسندات من قبل شركة أرامكو، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، وبقيمة 10 مليارات دولار، في حين وصل حجم الطلب من قبل المستثمرين العالميين إلى 100 مليار دولار؛ حيث تسعى الشركة إلى تمويل جزء من صفقة الاستحواذ على شركة سابك، والتي تصنف من ضمن أكبر صفقات صناعة الكيماويات في العالم.

وتكمن أهمية هذه الصفقة في كونها مقدمة لإصدارات جديدة على مستوى المنطقة ككل وتفتح آفاقاً جديدة لشركات الطاقة بشكل خاص؛ للدخول وبقوة للحصول على التمويلات لتنفيذ المشاريع بكلف مناسبة وبقيمة مرتفعة تتناسب وطبيعة مشاريع قطاع الطاقة.

واختتم التقرير أنه ومع التوقعات باستمرار تقلب أسعار النفط الخام لدى الأسواق العالمية وتذبذبات أكبر خلال العام الحالي، سترتفع وتيرة الطلب على التمويل بالسندات كون هذه التقلبات ستؤدي إلى تفاوت كبير في نتائج عمليات الشركات وتدفقاتها النقدية.



أهم أحداث القطاع



تخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لجمع 5 مليارات دولار (18.35 مليار درهم) على الأقل من خطوط الأنابيب الخاصة بها،والمخصصة لنقل الغاز الطبيعي؛ حيث تبحث مع مستشارين ماليين كيفية جلب مستثمرين دوليين؛ للاستثمار في الخطوط، وقالت مصادر: إن المباحثات ما زالت في مراحلها الأولى، كما لم تتخذ الشركة بعد أي قرار نهائي بشأن الصفقة المحتملة.