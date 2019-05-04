تشكيل مجلس الأعمال الفلسطيني في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:يمامة بدوان



شكل مجلس الأعمال الفلسطيني في دبي، مجلس إدارته الجديد، للدورة الرابعة 2019-2022 بالتزكية، وسط حضور نخبة من رجال الأعمال، وممثلين عن سفارة فلسطين في دولة الإمارات، وذلك في مقر المجلس بمنطقة القرهود بدبي.

ويشمل المجلس الجديد 9 أعضاء، وهم مالك ملحم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ريتش القابضة، رئيساً لمجلس الأعمال الفلسطيني، وحسن شعث، نائباً للرئيس، إضافة إلى عضوية كل من عمر عبيد، محمود غيث، بشار جرادات، محمد قواسمة، رائد نصار، سالي السعيد، وفاضل عساف، على أن يتم في وقت لاحق تسمية أمين السر وأمين الصندوق.

جاء ذلك عقب عقد الجمعية العمومية السنوية لمجلس العمل مؤخراً، حيث جرى استعراض أهداف المجلس واستراتيجية عمل الهيئة الإدارية خلال دورته الثالثة 2015-2018، كما تم استعراض أهم النشاطات والفعاليات التي تمت إقامتها خلال الدورة السابقة، وعلى رأسها ملتقى مال وأعمال فلسطين والأمسية الرمضانية السنوية وملتقى الضريبة وحفل فرقة الحنونة للفنون الشعبية الفلسطينية، إلى جانب عرض التقرير المالي للسنة المالية الماضية وإقراره من أعضاء الجمعية العمومية، كذلك الخروج بتوصيات عدة، أهمها إنشاء اللجان الإعلامية والاستثمارية ولجنة النشاطات والفعاليات ولجنة التواصل مع رجال الأعمال.