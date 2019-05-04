رسائل تحذير لمستثمرين سبقت انهيار «أبراج» بـ 5 أشهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر «بلومبيرج» إنه قبل 5 أشهر من الأحداث التي أدت إلى انهيار مجموعة «أبراج»، أرسلت رسائل بالبريد الإلكتروني لأحد المستثمرين تحذره من ضخ المزيد من الأموال في أحد صناديقها.

ووفقاً للرسائل الإلكترونية التي اطلعت عليها الوكالة، فقد تلقى تنفيذيان في «هاميلتون لين» الأمريكية رسالة من مصدر مجهول في سبتمبر/أيلول 2017، تنصحهم بعدم الاستثمار في صندوق أبراج للأسواق الناشئة الذي كان من المخطط إطلاقه، كما أرسلت رسائل تحذيرية أخرى مشابهة للعديد من المؤسسات، وفقاً لمصادر رفضت الكشف عن هويتها.

وتشير الرسالة التي كان عنوانها «تحذير عن صندوق أبراج السادس» إلى أن المجموعة كانت تبالغ في تقييم أصولها لإيهام الجميع بأنها تسجل أرباحاً قوية وتشهد نمواً مضطرداً. وإضافة إلى ذلك، أوضحت الرسالة بأن معظم صفقات جمع التمويل للصندوق المخطط له كانت «حبراً على ورق».

وعلى الرغم من التحذيرات، وافقت «هاميلتون لين»، على تخصيص أكثر من 100 مليون دولار للصندوق. ولحسن الحظ، لم يتم إطلاق الصندوق، ولم تخسر الشركة.

وأرسل أحد المسؤولين التنفيذيين في «هاميلتون لين» الرسالة إلى عارف نقفي، الرئيس التنفيذي في «أبراج»، وأحد الموظفين السابقين في المجموعة. وقال مصدر مطلع، إن الشركة الأمريكية أثارت الموضوع مع كبار موظفي «أبراج» على الفور وطلبت منهم تقديم مستندات لإثبات مزاعمها في جمع الأموال للصندوق الجديد.

إلى ذلك، قررت محكمة في لندن الإفراج عن عارف نقفي، بكفالة مشروطة قدرها 15 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار)، بعد أن رفض القاضي محاولة النيابة العامة لإبقائه رهن الاحتجاز من أجل تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ومنح القاضي مايكل سوبيرستون، نقفي، الإفراج بكفالة، والتي اعتبرت الأعلى قيمة على الإطلاق في المملكة المتحدة.

ويشترط الإفراج على نقفي تسليم وثائق سفره، وارتداء جهاز تتبع إلكتروني والبقاء في منزله في لندن.

وقال ممثلو الادعاء إنهم يخشون من هروب نقفي إلى باكستان، بدلاً من مواجهة تهم الاحتيال في الولايات المتحدة. وأوضحت راشيل كابيلا المحامية عن الحكومة الأمريكية خلال جلسة الجمعة إن جهاز التعقب الإلكتروني ليس حلاً سحرياً، مشيرة إلى أن جوليان أسانج، مؤسس ويكيليكس، كان يرتدي سوار تعقب عندما دخل مبنى سفارة الإكوادور في لندن في عام 2012.

وقال القاضي إنه ليس مقتنعاً بأن الإفراج عن نقفي سيشكل خطراً على القضية. (بلومبيرج)