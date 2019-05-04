التضخم بمنطقة اليورو يتسارع في إبريل بفعل الطاقة والخدمات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت تقديرات أولية صدرت، أمس، بتسارع نمو الأسعار في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في إبريل/‏نيسان، مدعوماً بارتفاع كُلفة الطاقة والخدمات، في حين صعد أيضاً مؤشر التضخم الأساسي الذي يتابعه البنك المركزي الأوروبي عن كثب.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات: إن أسعار المستهلكين في ال19 دولة التي تستخدم اليورو زادت 1.7% على أساس سنوي في إبريل/‏نيسان، متسارعة من 1.4% في مارس/‏آذار وفوق توقعات السوق البالغة 1.6%.

وهذه أعلى قراءة منذ أكتوبر/‏تشرين الأول 2018.

يريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم منخفضاً؛ لكن قريباً من 2% على المدى المتوسط، وقد أرجأ أواخر العام الماضي أي تشديد لسياسته النقدية؛ بسبب تباطؤ متوقع في اقتصاد منطقة اليورو. وحذر بعض الاقتصاديين من أن تأخر «عيد القيامة» في 2019 مقارنة مع 2018 قد شوه على الأرجح فئات الأسعار المتأثرة بموسم العطلات مثل الفنادق والسفر؛ حيث فرض ضغوطاً على أسعار مارس/‏آذار ورفع أسعار إبريل/‏نيسان هذا العام.

وتسارع التضخم في إبريل/‏نيسان؛ بفعل الطاقة أساساً؛ حيث زادت أسعارها 5.4% على أساس سنوي بعد صعودها 5.3% في مارس/‏آذار.

وزادت أسعار الأغذية المصنعة والخمور والتبغ 1.7% على أساس سنوي، في تباطؤ من زيادة 2% في مارس/‏آذار.

وباستبعاد أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة شديدة التقلب، يكون التضخم الذي يصفه البنك المركزي الأوروبي بالأساسي ويراقبه عن كثب قد بلغ 1.3% على أساس سنوي في إبريل/‏نيسان، صعوداً من 1% في مارس/‏آذار.

( رويترز)