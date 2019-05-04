تقرير الوظائف يمنح «وول ستريت» دفعة كبيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت «وول ستريت» مكاسب جيدة في مستهل تداولات جلسة أمس، بدعم من تقرير الوظائف الجيد، والذي جاء كدلالة على نمو اقتصادي قوي، وبعث التفاؤل في نفوس قوى السوق.

وقفز مؤشر داو جونز 150 نقطة عند بداية التعاملات، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7%، كما ارتفع ستاندرد آند بورز ارتفاعاً بنسبة 0.46%.

في المقابل، ارتفعت أسهم «أمازون» 2%، للمرة الأولى منذ خمسة أيام، بعدما قال وارين بافيت الرئيس التنفيذي ل «بيركشاير هاثاواي»، إن شركته بدأت منذ فترة في شراء أسهم في شركة «أمازون».

وأوضح بافيت في لقاء مع شبكة «سي إن بي سي»: «قام أحد المسؤولين بإدارة الأموال في الشركة بشراء أسهم في أمازون، وستظهر هذه المعاملات في بيانات الشركة». وعلى ما يبدو، كان بافيت يشير إلى تود كومبس أو تيد ويشلر، حيث يديران محفظة أسهم تزيد قيمتها على 13 مليار دولار.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس، مدعومة بمكاسب البنوك وشركة «أديداس»، بعد يوم من تكبد المؤشر الإقليمي أسوأ خسائره في ستة أسابيع.

وكان مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.1%، لكنه يتجه صوب خسارة أسبوعية قدرها 0.5%، ستكون الأسوأ في ستة أسابيع.

وقادت أسهم أديداس مكاسب المؤشر بصعودها نحو7% بعد أن قالت شركة صناعة الملابس الرياضية إن صافي الربح الفصلي زاد بفضل التجارة الإلكترونية عالية الهامش، حتى مع تباطؤ نمو المبيعات الإجمالية.

وصعد مؤشر قطاع البنوك نصفاً بالمئة، مدعوماً بزيادة 1.8% في سهم إتش.إس.بي.سي في لندن بعد أن فاقت الأرباح الفصلية للبنك التقديرات، مدعومة بزيادة في دخل أنشطته الأساسية في آسيا.