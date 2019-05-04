احتجاجات ضد أكبر شركة لإنتاج الكهرباء في ألمانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قبيل بدء اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة «آر دابليو إي» الألمانية للطاقة، تظاهرت مجموعات معنية بحماية البيئة، أمس، في مدينة إيسن الألمانية للمطالبة بإنهاء الاعتماد على الفحم في توليد الكهرباء.

كما طالب المتظاهرون بالحفاظ على غابة هاباخ وإنهاء إعادة التوطين في منطقة الفحم البني غربي ألمانيا.

قام طلاب من حركة «أيام الجمعة من أجل المستقبل»، بإغلاق مخرج محطة قطارات أنفاق أمام قاعة «جروجاهاله» للمؤتمرات، التي ستنعقد فيها الجمعية العمومية للشركة.

وتعتبر «آر دابليو إي»؛ أكبر شركة لإنتاج الكهرباء في ألمانيا. وتواجه الشركة انتقادات بسبب محطاتها لتوليد الطاقة من الفحم البني، وأعمال التجريف الناجمة عن التعدين السطحي في منطقة استخراج الفحم البني غربي البلاد.

ومن المنتظر إغلاق كافة محطات توليد الطاقة من الفحم في ألمانيا بحلول عام 2038. وفي المرحلة الأولى سيُجرى خفض الاعتماد على الفحم البني في توليد 3 جيجاوات من الكهرباء بحلول عام 2022. وستكون شركة «آر دابليو إي» الأكثر تضرراً من ذلك، وهو ما دفع رئيس الشركة رولف مارتن إلى المطالبة بتعويضات تقدر بالمليارات.

وتعتمد شركة «آر دابليو إي» في إنتاج الكهرباء حالياً على الفحم والغاز والطاقة النووية. ومن المنتظر أن يتغير هذا الوضع عبر صفقات تبادلية واسعة النطاق مع المنافس السابق للشركة «إي أون»، حيث ستحتل «آر دابليو إي»، بحسب بياناتها، عبر هذا التعاون، المرتبة الثالثة في أوروبا في الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، والمرتبة الثانية على مستوى العالم في الاعتماد على طاقة الرياح.

بدوره، قال نائب وزير الطاقة والشؤون الاقتصادية الألماني، توماس باريس، إن بلاده تعتزم الاستثمار في محطات توليد طاقة تعمل بالغاز، في العقود المقبلة. وأضاف أن ألمانيا ملتزمة بتنويع مصادر الطاقة لديها لتعويض انخفاض إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية والفحم.

ولفت المسؤول الألماني إلى أن بلاده ستعمل على التخلص تدريجياً من الطاقة النووية والفحم إلى درجة معينة بحلول عام 2022، ما سيؤدي فعلياً إلى انخفاض ما يقرب من 25% من إمدادات الكهرباء في البلاد.

وأضاف نائب الوزير الألماني أن الزيادة المحتملة في حصة الغاز الطبيعي في البلاد، قد تكون مدفوعة أيضاً بارتفاع أسعار انبعاثات الكربون.

( دب أ)