شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «باسف» 16% في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «باسف» الألمانية للصناعات الكيماوية تراجع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 16% إلى 1.41 مليار يورو بما يوازي 1.53 يورو للسهم مقابل 1.68 مليار يورو بما يوازي 1.83 يورو للسهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 22% إلى 1.76 مليار يورو مقابل 2.26 مليار يورو قبل عام، ويرجع السبب في هذا التراجع بشكل أساسي إلى ضعف إسهامات قطاعي المواد والكيماويات. غير أن مبيعات «باسف» ارتفعت خلال الربع الأول بنسبة 3% إلى 16.18 مليار يورو مقابل 15.70 مليار دولار العام الماضي. (د ب أ)

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