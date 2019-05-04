تراجع أسعار النفط يمهد الطريق لانخفاض أسبوعي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط، أمس، ممهدةً الطريق لانخفاض أسبوعي في الوقت الذي من المتوقع فيه أن تبدأ زيادة في الإنتاج الأمريكي بالوصول إلى الأسواق العالمية قريباً.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت عند 70.49 دولار للبرميل، منخفضةً 26 سنتاً، بما يعادل 0.4% عن إغلاقها السابق. ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 11 سنتاً أو 0.2% إلى 61.61 دولار للبرميل.

ويتجه برنت صوب انخفاض أسبوعي بأكثر من 2%، في حين هبط غرب تكساس الوسيط نحو 2.5% منذ بداية الأسبوع، وهو ما سيكون تراجعه الأسبوعي الثاني على التوالي.

وقال ميهير كاباديا المدير التنفيذي لشركة صن جلوبال انفستمنتس «أسعار النفط تراجعت في ظل استمرار تأثير مستويات الإنتاج الأمريكي القياسية».

وبلغ إنتاج النفط الخام الأمريكي مستوى قياسياً عند 12.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، مرتفعاً نحو مليوني برميل يومياً على مدار العام الأخير. وكسرت صادرات الخام الأمريكية حاجز الثلاثة ملايين برميل يومياً للمرة الأولى هذا العام، وفقاً لبيانات من إدارة معلومات الطاقة. وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة على السياسة السعودية: إن إنتاج المملكة من النفط قد يرتفع في يونيو/حزيران؛ لكن الخام الإضافي قد يُستخدم لتوليد الكهرباء محلياً، وليس لتعزيز الصادرات الذي تريده واشنطن.

وأضافت المصادر: إن أي زيادة في إنتاج السعودية ستظل داخل حصتها الإنتاجية في إطار اتفاق تخفيضات المعروض المبرم بين أوبك وحلفائها، ضمن المجموعة التي باتت تعرف باسم «أوبك بلس».

وقالت مصادر بالقطاع: إنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج أكبر مصدر للخام في العالم حوالي عشرة ملايين برميل يومياً في مايو/أيار، مرتفعاً ارتفاعاً طفيفاً عن إبريل/نيسان؛ لكن يظل دون حصة المملكة البالغة 10.3 مليون برميل يومياً، بموجب الاتفاق الذي تقوده أوبك.

ومن المعتاد أن تزيد الرياض الإنتاج خلال أشهر الصيف الحارة؛ لتغذية محطات الكهرباء العاملة بالزيت، وتلبية الطلب المرتفع، مما يعني أن الصادرات لا ترتفع بالضرورة.

وقال أحد المصادر: إن زيادة إنتاج مايو/أيار لا ترتبط بمساعي واشنطن لضخ المزيد من نفط أوبك بعد أن أنهت الإعفاءات الممنوحة لمشتري الخام الإيراني. كانت الإعفاءات تسمح بشراء النفط من إيران رغم العقوبات الأمريكية.