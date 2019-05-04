نتائج «إكوينور» تفوق التوقعات خلال الربع الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة النفط والغاز النرويجية إكوينور، عن أرباح تشغيل فاقت التوقعات للربع الأول من العام، وقالت إن حقلها النفطي العملاق يوهان سفيردرب في بحر الشمال مازال بصدد بدء الإنتاج في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتراجعت أرباح الشركة قبل الفائدة والضرائب، معدلة في ضوء البنود غير المتكررة، إلى 4.2 مليار دولار في ربع السنة من 4.4 مليار في الفترة المقابلة من 2018، متجاوزة توقع المحللين البالغ 3.9 مليار دولار في استطلاع أجرته رويترز.

وتجاوزت وحدتا إنتاج النفط والغاز في الداخل والخارج التوقعات، بينما جاء أداء وحدة التكرير والتسويق والطاقة المتجددة متماشياً مع تقديرات المحللين بدرجة كبيرة.

وبلغ إنتاج إكوينور من النفط والغاز 2.18 مليون برميل من المكافئ النفطي في الربع الأول، ليتجاوز بقليل توقعاً بلغ 2.16 مليون في الاستطلاع.

وأعادت الشركة تأكيد توقعاتها المالية، وقالت إنها ستصرف توزيعاً نقدياً قدره 0.26 دولار للسهم عن الربع الأول، تماشياً مع التوقعات.(رويترز)