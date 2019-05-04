«القيادية» تتراجع بالأسهم.. و«أبوظبي التجاري» نجم الأسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تراجعت الأسهم المحلية في أسبوع شهد ضغوطاً من «القيادية» في العقار والبنوك، وسط سيولة قوية تركزت على «أبوظبي التجاري» بعد اكتمال عملية الاندماج القانوني، مع «الاتحاد الوطني»، وفي ظل قيام الأجانب والمحافظ الاستثمارية بعمليات تجميع استهدفت القطاع البنكي.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة أسبوعية بلغت 2.77% بضغط من «أبوظبي الأول»، و«التجاري»، فيما نالت ضغوط «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» من سوق دبي ليتراجع بنسبة أسبوعية بلغت 1%.

كان نصيب «أبوظبي التجاري» ما نسبته 40% من إجمالي السيولة الأسبوعية في السوقين، والتي بلغت 2.7 مليار درهم، (1.7 مليار درهم في أبوظبي، و920.85 مليون درهم في دبي)، والكميات المتداولة من الأسهم 817.5 مليون سهم (281 مليون سهم في أبوظبي، و536.5 مليون سهم في دبي)، وجاء ذلك من خلال 21.16 ألف صفقة.

وانفرد المستثمرون الأجانب بالشراء في سوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 228.3 مليون درهم محصلة شراء، في مقابل قيامهم بعمليات تسييل بسوق دبي ب 31.98 مليون درهم كمحصلة بيع، في حين غلب الطابع الشرائي على تعاملات المحافظ في السوقين، من خلال ضخها 134.4 مليون درهم كمحصلة شراء.

وتفصيلاً، سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعاً أسبوعياً بنسبة 2.77% عند مستوى 5242.58 نقطة، تحت وطأة تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والطاقة والخدمات.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 3.61% مع تراجع «أبوظبي الأول» 3.96%، و«أبوظبي التجاري» 4.64%، و«أبوظبي الإسلامي» 3.73%.

وانخفض قطاع العقار أكثر من 3% نتيجة انخفاض سهم «الدار» 3.21%. كما انخفض «إشراق للاستثمار» 2.27%. في حين استقر سهم «اتصالات» من دون تغيير.

ونزل قطاع الطاقة بنسبة 3% متأثراً بنزول سهم «دانة غاز» 4.04%، وأدنوك للتوزيع 0.75%.

من جهته، تراجع مؤشر سوق دبي المالي في أسبوع بنسبة 1% إلى مستوى 2758.51 نقطة، مع تراجع أسهم شركات العقار والاستثمار والنقل، أمام استقرار قطاع البنوك.

وتراجع قطاع العقار بنسبة 2.3% بعد تراجع سهم «إعمار العقارية» 1%، و«إعمار للتطوير» 5.8%، و«إعمار مولز» 2.89%، و«أرابتك» 5.53%، و«داماك» 3.12%، و«ديار» 4%، و«الاتحاد العقارية» 4.96%.

وانخفض قطاع الاستثمار بنسبة 3.8% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 4.76%، و«سوق دبي المالي» 2%.

ونزل قطاع النقل بنسبة 1%، بفعل نزول «العربية للطيران» 4.7%، و«الخليج للملاحة» 2.67%، في مقابل ارتفاع «أرامكس» 1.74%.

هذا واستقر قطاع البنوك مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.84%، وانخفاض «دبي الإسلامي» 1.34%.

وفي سوق دبي، جذب سهم «إعمار العقارية» تداولات بقيمة 229.3 مليون درهم، مغلقاً عند 4.75 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بتداولات بلغت 113.25 مليون درهم، مغلقاً عند 5.16 درهم، ثم سهم «جي إف إتش» بسيولة ب96.8 مليون درهم، وأقفل عند 1.03 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق دبي، سهم «الصناعات الوطنية»، وارتفع بنسبة 11.6% ليغلق عند 2.5 درهم، تلاه سهم «الاستشارات المالية الدولية»، بنموه بنسبة 4.5% إلى 0.41 درهم، ثم سهم «اكتتاب» وزاد بنسبة 3.6% ليغلق عند 0.23 درهم.

وعلى العكس، نزل سهم «المدينة للتمويل» بنسبة 14.6% إلى 0.25 درهم، ثم سهم «السلام القابضة»، بتراجعه 7.6% مغلقاً عند 0.47 درهم، ثم سهم «الخليجي التجاري»، ونزل بنسبة 7.26% ليغلق عند 0.6 درهم.

وحصد سهم «أبوظبي التجاري»، أعلى التداولات في سوق العاصمة خلال أسبوع، بقيمة 1.11 مليار درهم، وأغلق سعره عند 2.63 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 217.6 مليون درهم، مغلقاً عند 16 درهماً، ثم سهم «بنك الاتحاد الوطني» الذي شهد تداولات لثلاثة أيام، قبل عملية إتمام الاندماج، وبقيمة 161.4 مليون درهم، مغلقاً عند 5.85 درهم.

وسجل سهم «القدرة القابضة» الارتفاع الأكثر بنسبة 7.14% ليغلق عند 0.9 درهم، تلاه سهم «طيران أبوظبي» بارتفاعه 5.71% إلى 2.96 درهم، ثم أسمنت رأس الخيمة الذي ارتفع 2.92% إلى 0.669 درهم.

وفي المقابل، انخفضت ثلاثة أسهم بنسب متساوية (10%)، وهي سهم «الجرافات البحرية» الذي أغلق عند 3.6 درهم، وسهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» بإغلاقه عند 3.06%، وسهم «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» وأقفل عند 1.44 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 196.3 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 196.3 مليون درهم محصلة بيع، منها 8 ملايين درهم محصلة بيع العرب، و9.8 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و178.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وعلى صعيد سوق أبوظبي فقط، انفرد المستثمرون الأجانب بالشراء، وبصافي استثمار بلغ 228.3 مليون درهم محصلة شراء، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 228.3 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.54 مليون درهم محصلة بيع العرب، و27.25 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و199.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

أما في سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 38.48 مليون درهم محصلة شراء، منها 17.45 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و21 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 38.48 مليون درهم محصلة بيع، منها 6.5 مليون درهم محصلة بيع العرب، و31.98 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «أبوظبي الأول»، و«الدار العقارية»، و«أرامكس»، و«جي إف إتش»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «دانة غاز»، و«إعمار العقارية»، و«العربية للطيران»، و«الاتحاد العقارية».

وبدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء خلال أسبوع، وبصافي استثمار بلغ 134.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 56.85 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و77.5 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 134.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 56.85 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و77.5 مليون درهم محصلة بيع في دبي.