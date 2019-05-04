«سوفت بنك» تدرس طرح أسهم وإطلاق صندوق ثانٍ بـ 100 مليار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر مطلعة قولها إن مجموعة «سوفت بنك» تدرس خطط تمويل جريئة، بما في ذلك طرح أسهم صندوقها الاستثماري البالغة قيمته 100 مليار دولار للاكتتاب العام، وإطلاق صندوق استثماري ثانٍ لا يقل عن نفس المبلغ المذكور، حيث تسعى المجموعة للاستفادة من سوق الشركات الناشئة النشط.

ووفقاً للمصادر التي رفضت الكشف عن هويتها فإن «سوفت بنك» تتفاوض مع سلطنة عُمان لاستثمار عدة مليارات من الدولارات في صندوق «رؤية» البالغ حجمه 100 مليار دولار، والذي جمع جلَّ تمويله من السعودية وأبوظبي. ويسعى موظفو الصندوق لمواكبة الوتيرة المحمومة للصفقات التي أبرمها مؤسس شركة «سوفت بنك» ومديرها التنفيذي، ماسايوشي صن، الذي استثمر كل الأموال والتمويلات التي جمعها في صندوق «رؤية».

وعاد ومديرها التنفيذي مؤخراً من رحلة إلى الصين، حيث تفاوض على صفقات غير رسمية بقيمة عدة مليارات من الدولارات والتي لم تحوّل بعد لصندوق رؤية. وقال أحد المصادر إن الصندوق كان يخطط لاستثمار أمواله على مدار 4 سنوات، لكنه فعل ذلك بالفعل في فترة تزيد قليلاً على عامين. ويسعى صندوق رؤية إلى زيادة عدد موظفيه من 400 شخص إلى 800 شخص خلال الأشهر ال 18 المقبلة.

ووفقاً للمصادر يعد اكتتاب صندوق رؤية هو الأكثر طموحاً من بين الخطط التي تدرسها شركة «سوفت بنك»، من المرجح أن يتم بحلول هذا الخريف. (وكالات)