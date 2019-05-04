شكرا لقرائتكم خبر عن شواطئ ساحرة للباحثين عن السكون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هناك العديد من المناطق الساحرة في العالم، والتي تتمتع بشواطئ رملية مميزة، وامتدادات زرقاء تأسر الناظر، فسحر البحر مع الرمال، والطبيعة الخضراء؛ يبثان في النفس راحة، كما أنهما يمنحان الأعصاب هدوءاً وسكينة؛ حيث يضيفان متعة حقيقية لا يمكن أن تضاهيها أي متعة أخرى. وفي هذا السياق نعرض لكم بعضاً من أجمل الشواطئ في العالم:



نافاجيو

زاكينثيوس اليونان



لا شيء يضاهي قضاء الإجازة الصيفية بالقرب من الشواطئ والأمواج، وإذا أردت زيارة أحد الشواطئ عليك بالذهاب إلى خليج نافاجيو؛ حيث الشواطئ الخلابة والرائعة والأمواج الرهيبة، وتوجد بالتحديد على الساحل الشمالي الغربي لجزيرة زاكينثيوس اليونانية، ويحيط به منحدرات من الحجر الجيري. ويقال: إن الشاطئ لم يكن باسم نافاجيو؛ بل كان يعرف باسم شاطئ «أجيوس جورجيوس»، ولكن قرابة عام 1980، رست فيه سفينة كانت متوجهة إلى تركيا، وكان الطقس عاصفاً حينها فرمى بالسفينة على الشاطئ وهرب الطاقم منها؛ للإفلات من الشرطة وبقيت السفينة إلى أن دفنت تحت الرمل الأبيض في الشاطئ الذي حمل بعد ذلك اسم السفينة.



بولينج بول بيتش

ميندوسينو كاليفورنيا الشمالية



وهو شاطئ ضمن مجموعة شواطئ «شونر جولخ»، يقع على بعد 30 ميلاً جنوب مقاطعة «ميندوسينو» في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويتميز بوجود ظاهرة جيوليوجية فريدة من نوعها تُسمى «التحجّر»؛ حيث يوجد فيه الآلاف من الصخور التي تشبه كرة البولينج؛ وذلك نتيجة هذه الظاهرة التي نشأت على مدار ملايين السنين، ويعد أحد أغرب الشواطئ في العالم.



كوباكابانا

ريو دي جانيرو البرازيل



وهو أحد أجمل وأشهر شواطئ العالم، وهو منطقة جذب سياحي يستحيل أن يسقطها أي زائر لريو دي جانيرو من قائمة الأماكن التي ينوي زيارتها في البرازيل. ولعل العديد من المقومات اجتمعت لتجعل من كوباكابانا أشهر شاطئ في العالم، فإلى جانب زرقة المياه ونظافة الرمال، هناك الجبال التي تحيط بالمكان؛ لتزيد المنظر بهاءً وروعة، وتجعل منه مزاراً يفتخر به البرازيليون واللاتينيون عموماً. وتعد منطقة كورنيش كوباكابانا مركزاً سياحياً مزدهراً تنتشر فيه الفنادق الراقية، وأشهرها «كوباكابانا بالاس»، والذي يدهش الزائرون بروعته وبهائه وأصالته.



برثكورنو

كورنوال المملكة المتحدة



إن المياه الصافية والرمال الذهبية تجعل من برثكورنو الوجهة الأفضل لقضاء عطلة على البحر المتوسط. فالمنحدرات الصخرية التي تتلاقى مع المحيط والشاطئ الرملي الذهبي تجعل المشهد أكثر من رائع مما يجعلها ملاذاً للسباحين. كما يمكن لرواد هذا الشاطئ الاستمتاع بمراقبة الدلافين والفقمة التي تظهر بشكل متكرر في هذه المنطقة.



تالو

بلدة خليج بايرون أستراليا



البلدة لديها العديد من الشواطئ التي تحظى بشعبية لراكبي الأمواج، وهي منتجع شعبي لكل السياح، وأيضاً الرحالة الذين يسافرون على طول الساحل الأسترالي، كما تجذب هواة القفز بالمظلات. ويمتد طريق الساحل من وسط المدينة إلى منارة كيب بايرون، مما يسمح للزوار بالمشي وقيادة الدراجات الهوائية وصولاً إلى المنارة. وأما مياه الخليج المعتدلة والاستوائية، تجعل خليج بايرون منطقة شعبية؛ لممارسة رياضة الغطس والغوص وغالباً تمارس رياضة الغطس في «جوليان روكس»، المنشأ حديثاً والذي يستغرق الوصول إليه دقائق قليلة عند ركوب القارب من الشاطئ الرئيسي. ويقع خليج بايرون على مقربة من الغابات المطيرة وشبه الاستوائية.

ساكوما

مايوركا إسبانيا

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من أكثر شواطئ مايوركا شعبية كما أنه مثالي للنزهات العائلية؛ حيث إن مياهه دافئة وغير عميقة مما يجعلها مُناسبة للأطفال ولغير الماهرين في السباحة، كما يتميّز شاطئ ساكوما برماله البيضاء النظيفة النقية والغابات الكثيفة التي تُزينه من الجانبين، هذا إلى جانب قربه من ساحات المطاعم والمتاجر. ومن الأنشطة التي يمكن ممارستها في شاطئ ساكوما ركوب القارب لأحد المُنتجعات القريبة، إضافة إلى الجولات الليلية.



تروخيو

هندوراس



يزخر ساحل المحيط الهادي في هندوراس بالكثير من الشواطئ الجميلة، ويفضل رواد الشاطئ ممارسة رياضة ركوب الأمواج، فتأتي هذه الشواطئ مع الأمواج الضخمة، وفي حين أن الشواطئ الرائعة في جزر الخليج «Bay Islands» هي من بين أفضل الشواطئ في أمريكا الوسطى، نجد شواطئ ساحل البحر الكاريبي في هندوراس مدهشة حقاً، وإذا كنت تقدر أسلوب حياة تروخيو، ستجد جواً مريحاً وهادئاً؛ ولكن لا تمانع ركوب الحافلة لمدة ثلاث ساعات للوصول إليه.



هاواي

جواتيمالا



شاطئ هاواي هو أحد أشهر الشواطئ الرملية السوداء في جواتيمالا، جنباً إلى جنب مع جيرانها في مونتيري، ويقع هذا الشاطئ في منطقة محمية طبيعية، وهناك ملاذ للحيوانات في مكان قريب يركز بشكل رئيسي على المحافظة على السلاحف، وعلى الرغم من أن معظم الأماكن في جواتيمالا يتم تطويرها؛ لجذب المزيد من السياح، إلا أن هاواي تركز على السياحة البيئية، وستجد أنه مكان مثالي للاسترخاء والاستمتاع بحياتك ببساطة.



بونتا شام

بنما



يعتبر «بونتا شام» الرائع أحد أفضل أسرار أمريكا الوسطى، ويقع على شبه جزيرة، ويبعد ما يقرب من 90 دقيقة من مدينة بنما، وبعيداً عن الطريق الصعب المؤدي إلى الشاطئ، نجد أن هذا الشاطئ يحافظ على كونه المكان المثالي لمعظم السياح، وبالنظر إلى المسافة من المدينة وجمالها، نجد أنه بالتأكيد شاطئ يستحق الاستمتاع به.



بلايا جيجانتي

نيكاراجوا



شاطئ بلايا جيجانتي هو شاطئ على شكل هلال يوجد على ساحل جنوب المحيط الهادئ من نيكاراجوا، ويدعم شاطئ بلايا جيجانتي ومياهه مجتمع صيد صغير ويسعد السكان المحليون بتقديم أسماك طازجة من عدة أكواخ على الرمال، وإذا كنت تحب غروب الشمس الرائع، فستحب بالتأكيد هدوء هذا الشاطئ الرائع.



هافار

كرواتيا



يمتلك شاطئ هفار عدة مميزات تجعله في صدارة السياحة الشاطئية الكرواتية، فإضافة إلى جمال الشاطئ الذي لا يقارن، هناك عدة أشياء أخرى مثل التلال المخروطية، وحدائق الكروم و الحياة الصاخبة في المدينة التي تجعلها مكاناً مميزاً لقضاء العطلات. ومع وجود الكثير من مظاهر الجمال الطبيعية حول شاطئ هفار إلا أن الجزيرة التي يقع عليها الشاطئ لا تخلو من مشاهد أثرية إضافة إلى مبانٍ تاريخية تشجع على التجول فيها مثل: الشوارع الضيقة والقلاع والحصون الحربية. كما يوفر الشاطئ فرصة خاصة لعشاق المغامرة عن طريق ركوب التاكسي المائي والذهاب إلى أرخبيل «باكليني».



بانتاي تينجاه

ماليزيا



يقع هذا الشاطئ في الجزء الجنوبي الغربي من المنطقة السياحية في لنجكاوي ويعد من الوجهات السياحية الشعبية لمحبي الشواطئ ليس فقط في هذه المنطقة، وإنما أيضاً في ماليزيا بشكل عام. ويشتهر الشاطئ خصوصاً بإطلالاته الرائعة على جبال محيطة به وبمشاهد غروب الشمس الجميلة. وتكثر خيارات الإقامة وتناول الطعام والترفيه حول الشاطئ ويمكنكم كذلك القيام بجولة بالقارب؛ لاكتشاف جمال المنطقة.