حركة نشطة داخل مراكز التسوق والمحال التجارية بأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم



أعرب عدد من التجار والعاملين في قطاع تجارة التجزئة في أبوظبي عن توقعاتهم بأن تشهد الأسواق والمراكز التجارية حركة نشطة خلال الأيام الراهنة، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وارتفاع حجم مبيعات السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية، الأمر الذي سينشط الحركة التجارية.

ولفت هؤلاء إلى أن موسم شهر رمضان المبارك يعد من المواسم القوية، موضحين أنه يستمر ويمتد طوال الشهر الكريم؛ حيث يواصل المتسوقون عمليات الشراء خاصة على السلع والمواد الغذائية، إلى جانب أن شهر رمضان يشهد بدء التحضيرات لمناسبة عيد الفطر السعيد، والإجازات الصيفية، الأمر الذي يجعل هذه الفترة الأهم بالنسبة لمراكز ومحال التسوق في أبوظبي.



موسم رمضان



يقول حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: موسم شهر رمضان الفضيل ليس فقط الشهر الذي تنشط به الحركة التجارية في أبوظبي والدولة فقط؛ بل في جميع الدول الإسلامية بشكل عام، وتكون هناك حركة في مختلف القطاعات التجارية، خاصة تجارة الأغذية.

وأضاف: يبدأ الموسم بالضغط على القطاعات الاستهلاكية والأغذية ومستلزمات المنازل، ومن ثم هناك حركة تنشط لدى المطاعم وشركات التموين وغيرها من الشركات؛ بهدف توفير الطعام ضمن الولائم وبرامج إفطار الصائم التي تقوم بها الجهات الخيرية، مما يسهم بحركة كبيرة لدى الجهات ذات العلاقة.

وذكر العوضي أن الموسم يتحول تدريجياً نحو قطاع الهدايا وتجهيزات عيد الفطر السعيد، الأمر الذي يحدث نشاطاً في قطاعات الهدايا والملابس والذهب والمجوهرات، الأمر الذي يحدث حركة نشطة منذ بداية شهر رمضان وحتى نهايته.



المراكز التجارية التابعة للدار

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أعلنت المراكز التجارية التابعة للدار العقارية، والتي تشمل: ياس مول والمول في المركز التجاري العالمي أبوظبي والجيمي مول ورمال مول في العين، عن إطلاق مجموعة مميزة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية التي تناسب جميع أفراد المجتمع خلال شهر رمضان المبارك، وسيتم تزيين المراكز التجارية بديكورات رمضان التقليدية؛ ليستمتع الجميع بأجواء تناسب الشهر الفضيل.

ويستضيف ياس مول والمول في المركز التجاري العالمي أبوظبي والجيمي مول، بالتعاون مع المتحف الإسلامي معارض مؤقتة في المراكز التجارية الثلاثة، تعرض مجموعة مذهلة تضم أكثر من 100 قطعة أثرية بما في ذلك لوحة زيتية للمغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكرسي الشيخ زايد، عليه شعار الإمارات الأول، والصورة الأولى للاتحاد التي تضم حكام الإمارات، وقصاصات نادرة من الصحف، إلى جانب نسخ من القرآن تعود إلى آلاف السنين، وسيتمكن الزوار من الدخول مجاناً إلى هذه المعارض، والتي بدورها تساهم في المحافظة على التراث الثقافي؛ من خلال توفير فرصة لرؤية المقتنيات والتحف الأثرية والفنية المميزة.

إضافة إلى ذلك، سيتمكن زوار ياس مول والمول في المركز التجاري العالمي أبوظبي ورمال مول خلال الشهر الفضيل، من الاستمتاع بمجموعة متنوعة من العروض الترويجية من خلال حملة تسوق واربح، والتي تستمر في الفترة ما بين 6 مايو/‏أيار وحتى 4 يونيو/‏حزيران 2019، وسيحصل واحد من المتسوقين في كل مول أسبوعياً على قسيمة تسوق البقالة بقيمة 10 آلاف درهم، ولدخول السحب، ينبغي على المتسوقين إنفاق 200 درهم في أي من المحال في المراكز التجارية.



مارينا مول



أعلن مركز مارينا مول أبوظبي لزائري ومقيمي الإمارة عن فرصة للاستمتاع بالأجواء الرمضانية الرائعة خلال الشهر الفضيل والعيد المبارك؛ من خلال احتفالات مميَّزة وعروضٍ سخية تستمر من اليوم الأول للشهر الفضيل حتى آخر أيام العيد.

وسيكون لزائري مارينا مول فرصة لربح بطاقات هدايا بقيمة 10,000 درهم ضمن سحب يومي على مدار شهر رمضان، ويمكن استخدامها في متاجر المول؛ وذلك من خلال إنفاق 300 درهم في مارينا مول ضمن عمليةٍ شرائيةٍ واحدة خلال شهر رمضان، ووضع فاتورة الشراء في صندوق القرعة. يشمل العرض كافة المطاعم والمحال التجارية في مارينا مول أبوظبي ولا يشمل المشتريات من كارفور، ومرسيدس-بنز، ومحال هوم سنتر وسنتر بوينت.

وجهة كاسكيد الترفيهية



كما أعلنت مطاعم «كاسكيد»، وجهة الطعام الشهيرة في مركز ياس مول، عن تقديم باقة مميزة من العروض خلال شهر رمضان المبارك؛ لتوفر لضيوفها التجارب الاستثنائية ضمن أجواءٍ مثاليةٍ للعائلة والأصدقاء. وسيحظى الضيوف على اختلاف أعمارهم بفرصة تذوق أشهى وجبات الإفطار المستوحاة من أشهر المطابخ العالمية ضمن صالاتها الداخلية أو على التراسات الخارجية المطلة على النوافير الساحرة.

وتتضمن مجموعة المطاعم 18 وجهةً محببة تقدم تجربة إفطارٍ مميزة من أشهى الوجبات؛ بدءاً من الأطباق الإماراتية التقليدية وانتهاءً بالأطباق العصرية المبتكرة والحلويات المميزة.