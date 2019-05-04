التسوق لـ «رمضان والعيد» ينعش مبيعات التجزئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:سامي مسالمة



تشهد مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إقبالاً كبيراً، حيث تقدم العديد من المتاجر المتواجدة في مراكز التسوق خصومات وتخفيضات تصل حتى 90% على مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية من ضمنها الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، والمنتجات الغذائية، وغيرها.

وشهدت المراكز التجارية في دبي إقبالاً كبيراً من قبل محبي التسوّق للمشاركة في الفعالية في يومها الأول والثاني، والتي تقدّم تخفيضات بين 25% و90% على أكثر من 400 علامة تجارية في حوالي 1500 متجر حول المدينة خلال نهاية هذا الأسبوع.

ويقدّم راعي الفعالية «راك بنك» الفرصة لعملائه من حاملي بطاقات الائتمان الشخصي وبطاقات الخصم المباشر من ماستركارد للفوز بجوائز نقدية من خلال عرض الاسترجاع النقدي لقيمة المشتريات. وتستمر التخفيضات حتى يوم غد السبت 4 مايو/‏‏‏ أيار، ويسهم موسم التخفيضات الحالية في إنعاش المبيعات، بما يصل إلى أضعاف الأيام الاعتيادية في بعض المنتجات، نظراً للإقبال الكبير من قبل المتسوقين على الشراء في هذا الوقت بالتحديد، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وموسم الأعياد.

وقد شهدت مراكز التسوق والتجزئة إقبالاً كبيراً للاستفادة من الحملة التي أطلقتها «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة»، بمشاركة مجموعة واسعة من العلامات التجارية، وتزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث أتاحت لكافة المتسوقين من مختلف الأعمار انتهاز الفرصة والمشاركة في هذه المبادرة. وأكد عدد من مسؤولي مجموعات تجزئة في دبي، أن فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» أضافت زخماً كبيراً لقطاع التجزئة، في وقت يستعد فيه القطاع، لاستقبال شهر رمضان المبارك، وما يتبعه من موسم أعياد، مشيدين بتكرار الفعالية التي أصبحت تعقد مرتين في كل عام، ما يسهم في نمو القطاع بشكل دوري ومستمر؛ حيث سارع المستهلكون والزوار إلى الاستفادة من العروض، لشراء حاجياتهم؛ استعداداً لشهر رمضان الكريم.



عروض وتخفيضات



وشهدت مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم في دبي زيادة كبيرة في أعداد المتسوقين والمبيعات، خلال اليومين الأول والثاني من التخفيضات، وذلك بحسب عاملين في عدد من المراكز التابعة للمجموعة؛ نظراً للعروض المميزة والتخفيضات الكبيرة لدى المتاجر المشاركة، ومن المتوقع أن تحقق جميع المتاجر المشاركة نجاحاً هائلاً، ضمن مبادرة التخفيضات الكبرى التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، كما تشكل عطلة نهاية الأسبوع فرصة فريدة للاستفادة من التخفيضات الهائلة، على امتداد مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية العالمية، وفرص الفوز بجوائز قيمة.



ازدحام كبير



كما شهد ابن بطوطة مول إقبالاً منقطع النظير فاق التوقعات خلال اليومين الماضيين، وقد شهد المول صعوبة كبيرة في استيعاب أعداد السيارات والمتسوقين بشكل عام، وقد ازدحمت الأماكن المخصصة لركن السيارات، حيث قدمت المحال التجارية المشاركة عروضاً مختلفة ومتنوعة ومناسبة لكافة الأعمار ومن كلا الجنسين، الأمر الذي ساهم في نمو أعداد المقبلين على هذه المبادرة، والتي تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع، والنمو كان بنسب كبيرة جداً، مقارنة مع الفترة الماضية.

من جهته شهد دبي مول إقبالاً كثيفاً؛ إذ شكلت المبادرة فرصة لاستكشاف أفضل ما تقدمه منافذ تجارة التجزئة بدبي مول، ويمكن للزوار الاستفادة من الخصومات التي تقدمها أكبر مجموعة من المتاجر، في حين تشهد متاجر باريس غاليري خصومات حتى 80% على تشكيلة واسعة ومختارة من المنتجات من العطور والساعات والمكياج والإكسسوارات ومنتجات العناية بالبشرة والنظارات.

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تعزز مكانة دبي



وقالت سالي يعقوب، الرئيس التنفيذي للمراكز في «مِراس»: تعزز هذه المبادرات الوعي بمكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجزئة، كما تساعد منافذ البيع على استقطاب عدد أكبر من سكان دبي وزوارها من مختلف أنحاء العالم، إن هذه الاحتفالات والعروض تتيح للسكان والزوار تجربة لا تضاهى، وتؤدي دوراً حيوياً في دعم جهود تنويع الاقتصاد.

وأضافت: توفر وجهات مِراس مجموعة منوعة من التجارب التي تناسب جميع العائلات والأعمار من مختلف الجنسيات، ويعكس دعمنا لمبادرات التجزئة في الإمارة مثل عرض 3 أيام من التخفيضات الكبرى، التزامنا بتعزيز طموحات دبي في قطاعي السياحة والتجزئة حتى عام 2020 وما بعده.



40 % نمو في متاجر باريس جاليري



من جانبه، أكد محمد عبد الرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس جاليري، أن نتائج التخفيضات التي انطلقت الخميس، كانت مُرضية جداً، وزادت نسبة المبيعات على 40%.

وأشار الفهيم إلى أهمية توقيت هذه المبادرة، قائلاً: يقبل الناس على التسوق قبيل أيام من حلول رمضان المبارك، استعداداً لشهر كامل من العبادة، وتعزيز الأواصر الاجتماعية والروحية، ولهذا تقدم باريس جاليري تشكيلة خاصة من منتجاتها الفاخرة من العطور ومستحضرات العناية والتجميل التي تنسجم مع هذا الشهر المبارك؛ ليستفيد العملاء من حملة التخفيضات تلك.

ولفت الفهيم إلى أن هذه الفعالية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بمشاركة أكثر من 400 علامة تجارية من عالم الأزياء والتجميل والذهب والمجوهرات، مكنت المتسوقين من الاستفادة من التخفيضات الكبرى التي يقدمها أكثر من 1,500 محل تجاري في شتّى أنحاء المدينة قبيل حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.



ازدحام مراكز التسوق



وتوافد المتسوقون على المراكز التجارية بشكل كثيف مساء يوم الخميس وذلك بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمية لمعظم الموظفين، وطوال يوم الجمعة، فيما شهدت ساعات مساء يوم أمس إقبالاً فاق التوقعات، لتشهد المراكز التجارية ازدحاماً كبيراً، وامتد العمل فيها إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل؛ إذ تعتبر الفعالية فرصة لمختلف الفئات والجنسيات والأعمار، لقضاء أوقاتهم والحصول على حاجياتهم الشرائية والترفيهية، مستفيدين من التخفيضات التي وصلت إلى 90%.

وأكد مستهلكون أنهم انتظروا فعلاً بدء أيام التخفيضات؛ للتوجه إلى مراكز التسوق والاستفادة مما تعرضه المتاجر المشاركة من تخفيضات جذابة سواء على المنتجات الغذائية التي يزيد الطلب عليها الآن؛ بسبب اقتراب شهر رمضان، أو حتى على باقي المنتجات من الملابس والهدايا وغيرها، استعداداً لمناسبات عديدة كعيد الفطر والإجازات الصيفية وغيرها.

ومن المتوقع أن تفوق المبادرة في أيامها الثلاثة كل التوقعات، وأن تشكل مردوداً إيجابياً بشكل كبير على مراكز التسوق والمحال التجارية المشاركة، وأن تشهد إقبالاً متواصلاً؛ للاستفادة من هذه الفرصة الكبيرة، كما أنها تشكل فرصة للتجار والمتسوقين على حد سواء؛ وذلك بعد أن تحولت هذه المبادرة إلى مناسبة سنوية دورية؛ وذلك لما حققته من نجاح كبير في النسخ الماضية، سواء على صعيد الإقبال والمبيعات، إضافة إلى الترفيه، وقضاء الأوقات الممتعة.