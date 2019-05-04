808 مليارات قيمة السفر الإسلامي العالمي 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أكدت دراسة جديدة أجرتها مؤخراً غرفة تجارة وصناعة دبي، أن التوقعات الجديدة لسوق السفر الإسلامي العالمي تقدر حالياً بنحو 660.6 مليار درهم؛ إذ تشير التوقعات إلى أن تصل إلى نحو 808 مليارات درهم بحلول عام 2020، في وقت أعلن تقرير صادر عن «ماستر كار» و«كريسنت ريتنج» أن القيمة الإجمالية لعمليات شراء حجوزات السفر الإلكترونية عبر الإنترنت ازدادت من 45 مليار دولار في عام 2017 إلى 180 مليار دولار في عام 2026.

أكد شايليش جروفر، المدير العام لفندق «ذا اس البرشاء»: إن قطاع السياحة الحلال يشهد نمواً ملحوظاً، ويساهم في رفع معدلات السفر عالمياً؛ حيث يبحث المسافرون المسلمون من مختلف البلدان عن تجارب السفر التي تلبي احتياجاتهم وأذواقهم، لاسيما أن إحصاءات تقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي لعامي 2018 و2019 (ستيت اسلام ايكونومي ريبورت)، أظهرت أن نسبة الإنفاق الإسلامي على السفر سيصل إلى 274 مليار دولار بحلول عام 2023، محققاً قفزة واضحة بلغت 177 مليار دولار منذ عام 2017.

ونوه شايليش إلى أن هذا التطور ينعكس إيجابياً على استراتيجيتنا التي تتوافق بشكل مثالي مع هذه السوق الواعدة، جنباً إلى جنب مع وجود فندقنا الأول في الشرق الأوسط «ذا اس البرشا»، الذي صمم ليوفر متطلبات الضيوف المسلمين وغير المسلمين القادمين من الأسواق الخليجية والدولية.